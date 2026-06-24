Сборная Колумбии одержала победу над командой ДР Конго (1:0) в матче 2-го тура группового этапа Чемпионата мира по футболу-2026.
Единственный мяч был забит на 76-й минуте. Кордоба на границе штрафной получил передачу от Кинтеро, поставил корпус, упал, мяч отскочил к Даниэлю Муньосу, который в касание пробил и рикошетом попал в ближний угол ворот ДР Конго.
Результат матча
КолумбияСанта-Фе-Де-Богота1:0ДР КонгоКиншаса
1:0 Даниэль Муньос 76'
Колумбия: Камило Варгас, Даниэль Муньос, Давинсон Санчес, Джон Лукуми, Хоан Мохика, Густаво Пуэрта, Хефферсон Лерма, Джон Арьяс, Хамес Родригес (Джон Кордоба 58'), Луис Диас, Луис Суарес (Хуан Кинтеро 58')
ДР Конго: Лионель Мпаси-Нзау, Эдо Кайембе (Жорис Кайембе 72'), Артур Масуаку (Шарль Пикель 72'), Стив Капюади, Аксель Туанзебе, Шансель Мбемба, Аарон Ван-Биссака, Самуэль Мутуссами (Натанаэль Мбюкю 82'), Йоан Висса, Седрик Бакамбу (Симон Банза 57'), Ngal'ayel Mukau (Ноа Садики 45')
Жёлтые карточки: Джон Лукуми 56', Хефферсон Лерма 90+4' — Шарль Пикель 90+3'
После этого матча сборная Колумбии набрала 6 очков и гарантировала себе выход в плей-офф ЧМ-2026. На втором месте в группе К комана Португалии (4 очка). у сборной ДР Конго — 1 балл. Команда Узбекистана очков не набрала.
В 3-м туре сборная Колумбии сыграет с Португалией, а Узбекистан встретится с ДР Конго, оба матча пройдут 28 июня.