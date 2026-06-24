Сборная Колумбии одержала победу над командой ДР Конго (1:0) в матче 2-го тура группового этапа Чемпионата мира по футболу-2026.

Колумбия — ДР Конго
Колумбия — ДР Конго globallookpress.com

Единственный мяч был забит на 76-й минуте. Кордоба на границе штрафной получил передачу от Кинтеро, поставил корпус, упал, мяч отскочил к Даниэлю Муньосу, который в касание пробил и рикошетом попал в ближний угол ворот ДР Конго.

Результат матча

КолумбияСанта-Фе-Де-БоготаКолумбия1:0ДР КонгоДР КонгоКиншаса
1:0 Даниэль Муньос 76'
Колумбия:  Камило Варгас,  Даниэль Муньос,  Давинсон Санчес,  Джон Лукуми,  Хоан Мохика,  Густаво Пуэрта,  Хефферсон Лерма,  Джон Арьяс,  Хамес Родригес (Джон Кордоба 58'),  Луис Диас,  Луис Суарес (Хуан Кинтеро 58')
ДР Конго:  Лионель Мпаси-Нзау,  Эдо Кайембе (Жорис Кайембе 72'),  Артур Масуаку (Шарль Пикель 72'),  Стив Капюади,  Аксель Туанзебе,  Шансель Мбемба,  Аарон Ван-Биссака,  Самуэль Мутуссами (Натанаэль Мбюкю 82'),  Йоан Висса,  Седрик Бакамбу (Симон Банза 57'),  Ngal'ayel Mukau (Ноа Садики 45')
Жёлтые карточки:  Джон Лукуми 56',  Хефферсон Лерма 90+4'  —  Шарль Пикель 90+3'

После этого матча сборная Колумбии набрала 6 очков и гарантировала себе выход в плей-офф ЧМ-2026. На втором месте в группе К комана Португалии (4 очка). у сборной ДР Конго — 1 балл. Команда Узбекистана очков не набрала.

В 3-м туре сборная Колумбии сыграет с Португалией, а Узбекистан встретится с ДР Конго, оба матча пройдут 28 июня.