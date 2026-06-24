Сборная Колумбии одержала победу над командой ДР Конго (1:0) в матче 2-го тура группового этапа Чемпионата мира по футболу-2026.

Колумбия — ДР Конго globallookpress.com

Единственный мяч был забит на 76-й минуте. Кордоба на границе штрафной получил передачу от Кинтеро, поставил корпус, упал, мяч отскочил к Даниэлю Муньосу, который в касание пробил и рикошетом попал в ближний угол ворот ДР Конго.

Результат матча Колумбия Санта-Фе-Де-Богота 1:0 ДР Конго Киншаса 1:0 Даниэль Муньос 76' Колумбия: Камило Варгас, Даниэль Муньос, Давинсон Санчес, Джон Лукуми, Хоан Мохика, Густаво Пуэрта, Хефферсон Лерма, Джон Арьяс, Хамес Родригес ( Джон Кордоба 58' ), Луис Диас, Луис Суарес ( Хуан Кинтеро 58' ) ДР Конго: Лионель Мпаси-Нзау, Эдо Кайембе ( Жорис Кайембе 72' ), Артур Масуаку ( Шарль Пикель 72' ), Стив Капюади, Аксель Туанзебе, Шансель Мбемба, Аарон Ван-Биссака, Самуэль Мутуссами ( Натанаэль Мбюкю 82' ), Йоан Висса, Седрик Бакамбу ( Симон Банза 57' ), Ngal'ayel Mukau ( Ноа Садики 45' ) Жёлтые карточки: Джон Лукуми 56', Хефферсон Лерма 90+4' — Шарль Пикель 90+3'

Статистика матча 9 Удары в створ 1 5 Удары мимо 5 64 Владение мячом 36 5 Угловые удары 4 7 Офсайды 0 12 Фолы 16

После этого матча сборная Колумбии набрала 6 очков и гарантировала себе выход в плей-офф ЧМ-2026. На втором месте в группе К комана Португалии (4 очка). у сборной ДР Конго — 1 балл. Команда Узбекистана очков не набрала.

В 3-м туре сборная Колумбии сыграет с Португалией, а Узбекистан встретится с ДР Конго, оба матча пройдут 28 июня.