Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду высказался о победе национальной команды в матче 2-го тура группового этапа ЧМ-2026 против сборной Узбекистана (5:0).

Криштиану Роналду globallookpress.com

Напомним, что в этом поединке Роналду оформил дубль, отличившись на 9-й и 39-й минутах встречи.

«Я знаю, что если ты усердно трудишься, то Бог тебе помогает. Это была непростая неделя, она началась так, как будто я уже завершил карьеру. Но я продолжил бороться, как и всегда, поскольку я верю в труд.

Должен признать, было непросто, но мы вернулись», — приводит слова Роналду журналист Фабрицио Романо на своей странице в соцсетях.

После этого матча сборная Португалии занимает 1-е место в группе К с 4 очками в активе. В следующем поединке национальная команда сыграет против Колумбии 28-го июня.