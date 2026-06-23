Бывший футболист сборной России Андрей Аршавин оценил игру португальской национальной команды в матче 2-го тура группового этапа ЧМ-2026 против Узбекистана (5:0).

Криштиану Роналду globallookpress.com

«Это возрождение Роналду или соперник слабый и матч неинформативный? Конечно же, разница в классе огромная (между сборными Португалии и Узбекистана). И это было известно и до чемпионата мира. У Узбекистана главная игра впереди — с ДР Конго. Но сегодня многое получалось у португальцев. Не скажу, что прям всё, но очень важно было, что они в начале забили, что забил именно Роналду.

И здесь такой немножко сюр. В сегодняшней игре, глобально Роналду мог пять забить. Было бы очень интересно и забавно после того, как весь мир говорил о Месси, какой он великий, хороший, у него уже пять голов, и какой плохой Роналду. И сегодня португалец за одну игру мог сравняться с Месси», — сказал Аршавин «Матч ТВ».

Напомним, что Криштиану Роналду оформил дубль в матче против сборной Узбекистана, отличившись на 6-й и 39-й минутах.

После этого матча сборная Португалии занимает 1-е место в группе К с 4 очками в активе. В следующем поединке национальная команда сыграет против Колумбии 28-го июня.