Вингер «Барселоны» и сборной Бразилии Рафинья получил четвертую за год травму задней поверхности бедра, будучи замененным на 40-й минуте матча с Гаити (3:0).

«Рафинья почувствовал боль в мышце задней поверхности правого бедра в первом тайме матча против Гаити. Игрок начал лечение и пройдет повторное обследование в субботу», — говорится в заявлении Бразильской конфедерации футбола, которая не называет сроки восстановления.

Ранее в текущем сезоне игрок уже пропускал 5 недель из-за рецидива аналогичного повреждения, полученного в игре с Францией (1:2).