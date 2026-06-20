Главный тренер сборной Германии Юлиан Нагельсман высказался о предстоящем матче против сборной Кот-д’Ивуара на ЧМ-2026.

Юлиан Нагельсман globallookpress.com

«У меня нет очевидных причин менять стартовый состав. Но сначала мы переспим с этой мыслью. Мы не станем полностью перекраивать наш подход — будут лишь небольшие корректировки, чтобы избежать случайных потерь мяча и занять правильные позиции для защиты при контратаках соперника. Мы посвятили этому полтора тренировочных занятия, и парни проделали действительно отличную работу.

В квалификации к чемпионату мира — 2026 и на Кубке африканских наций Кот-д’Ивуар всегда играл по разным схемам. Поэтому мы не знаем точно, чего ожидать, и подготовились к самым разным сценариям. Они физически очень сильны, что может доставить нам проблемы. Их скорость и качество игры в ситуациях один в один — это их главные преимущества», — приводит слова Нагельсмана официальный сайт ФИФА.

Матч Германия — Кот-д’Ивуар состоится сегодня, 20 июня. Начало игры — в 23:00 мск.