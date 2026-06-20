Напомним, что права на талантливого оборонца принадлежат российскому клубу: Касерес выступает за бело-голубых с 2025 года, а его долгосрочное соглашение рассчитано до конца 2029 года.

Футболист установил сразу два рекорда текущего мундиаля, совершив за одну встречу девять успешных отборов и выиграв 17 из 24 единоборств.

Защитник московского «Динамо» Хуан Хосе Касерес переписал историю чемпионатов мира в матче второго тура группового этапа ЧМ-2026, в котором его сборная Парагвая минимально одолела Турцию со счетом 1:0.

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