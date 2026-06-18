Защитник сборной Нидерландов Квинтен Тимбер пропустит матч 2-го тура группового этапа ЧМ-2026 против сборной Швеции. Об этом сообщает пресс-служба голландской национальной команды на своей странице в соцсетях.

Квинтен Тимбер globallookpress.com

Стало известно, что Тимбер получил легкое сотрясение мозга во время столкновения на тренировке. Тренерский штаб сборной Нидерландов принял решение дать футболисту отдохнуть.

Напомним, что в 1-м туре группового этапа ЧМ-2026 между сборными Нидерландов и Японии (2:2) Тимбер вышел на поле на 70-й минуте и не отметился результативными действиями.

Матч второго тура между сборными Нидерландов и Швеции состоится 20-го июня в 20:00 мск.