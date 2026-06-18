18 июня стартует второй тур чемпионата мира 2026. В группе В состоится матч Швейцария — Босния и Герцеговина. Команды начнут в 22:00 мск. Расскажем, где и как смотреть матч, а также стартовые составы команд.

После первого тура в квартете В полный паритет. Все команды остались в равных условиях. Конкретно швейцарцы сыграли 1:1 с Катаром, а боснийцы разошлись миром с Канадой при том же счете.

Швейцария перед игрой имеет две ничьи подряд и только одну победу за 5 игр. Босния не проигрывает с 9 октября, это 9 поединков. Команда сыграла вничью в последних трех встречах, но также не стоит забывать, как номинальные гости в квалификации оставили за бортом мундиаля Италию.

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 2.10.

Букмекеры предлагают такие коэффициенты: 1.55 — победа сборной Швейцарии, 4.10 — ничья, 6.20 — победа Боснии и Герцеговины.

Согласно прогнозу ИИ, победит сборная Швейцарии со счетом 2:0.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча и стартовые составы команд доступны на LiveCup.Run.

А прямо здесь , на LiveSport.Ru, вы можете следить за ходом матча Швейцария — Босния и Герцеговина в подробном онлайн-репортаже.