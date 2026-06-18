Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду сыграл свой 23-й матч на чемпионатах мира.

Криштиану Роналду globallookpress.com

В первом туре группового этапа ЧМ-2026 Португалия сыграла вничью с Демократической Республикой Конго со счетом 1:1. Роналду провел на поле весь матч. Для него этот чемпионат мира стал шестым в карьере.

Форвард сравнялся по количеству матчей на ЧМ с бывшим защитником сборной Италии Паоло Мальдини. Только немцы Мирослав Клозе (24 матча), Лотар Маттеус (25 матчей) и аргентинец Лионель Месси (27 матчей) сыграли больше матчей на чемпионатах мира.

Кроме того, Роналду в возрасте 41 года и 132 дней стал самым возрастным полевым игроком в истории чемпионатов мира, включенным в стартовый состав своей национальной команды.