Мирослав Клозе, бывший нападающий сборной Германии, прокомментировал достижение Лионеля Месси, который повторил его рекорд по количеству голов на чемпионатах мира.

Лионель Месси globallookpress.com

«Я ничего не имею против того, что Месси догнал меня по голам. Рекорды созданы для того, чтобы их бить. И я был бы рад, если бы Месси это сделал. Я всегда был большим поклонником Месси: он гений», — цитирует Клозе Ole.

38-летний Месси сделал хет-трик в матче группового этапа против Алжира (3:0). Это позволило ему достичь отметки в 16 голов на мировых первенствах, сравнявшись с Клозе.

На данный момент в списке лучших бомбардиров чемпионатов мира лидирует бразилец Роналдо с 15 голами. За ним следуют немец Герд Мюллер и француз Килиан Мбаппе, у каждого из которых по 14 забитых мячей.