Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам высказался о победе национальной команды в матче первого тура группового этапа чемпионата мира 2026-го года против сборной Сенегала (3:1).

Дидье Дешам — главный тренер сборной Франции globallookpress.com

«Это облегчение. Мы немного волновались и нервничали. Сенегал хорошо играл. Когда мы смогли расслабиться и играть свободнее, изменив позиции Усмана (Дембеле) и Майкла (Олисе), Брэдли Баркола стал реальной угрозой. Победа в первом матче не является решающей в группе из четырёх команд.

Французские болельщики приезжают издалека, это дорого. Футбол великолепен, когда побеждаешь и можешь разделить эмоции.

Баркола? Есть много игроков, которые могут претендовать на место в стартовом составе. Райан (Шерки) тоже. Нам понадобятся все», — приводит слова Дешама RMC Sport.

Напомним, что в этом матче нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе оформил дубль, забив голы на 66-й и 90+6-й минутах. Таким образом, форвард стал лучшим бомбардиром в истории сборной Франции, превзойдя результат Оливье Жиру.

В следующем матче группового этапа ЧМ-2026 сборная Франции сыграет против Ирака 23-го июня в 00:00 мск.