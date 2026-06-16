Руководство «Манчестер Юнайтед» готово продать нападающего Маркуса Рашфорда за 40 млн фунтов. Об этом сообщает ESPN.

Маркус Рашфорд globallookpress.com

Стало известно, что боссы «красных дьяволов» готовы отпустить форварда в любой клуб АПЛ, кроме «Ливерпуля» и «Манчестер Сити», для них не действует запрашиваемая сумма.

Сам Рашфорд изъявил желание остаться в стане «манкунианцев» до конца срока действия контракта. Напомним, что соглашение рассчитано до лета 2028-го года.

В минувшем сезоне англичанин выступал за «Барселону» на правах аренды, где провел 49 матчей, забил 14 голов и сделал столько же голевых передач.

Ранее стало известно, что «сине-гранатовые» не захотели выкупать права на Рашфорда у «Манчестер Юнайтед».