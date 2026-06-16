«Барселона» не воспользовалась возможностью выкупить нападающего «Манчестер Юнайтед» Маркуса Рашфорда за 30 млн евро, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

Маркус Рашфорд globallookpress.com

По информации источника, каталонский клуб всё ещё заинтересован в сохранении английского футболиста, однако предпочитает продолжить сотрудничество в формате аренды. Если сторонам не удастся согласовать новые условия, Рашфорд будет вынужден вернуться в расположение «красных дьяволов».

28-летний форвард выступал за «Барселону» на правах аренды с июля 2025 года и провёл успешный сезон. В составе каталонской команды он принял участие в 49 матчах, забил 14 голов и отдал 14 результативных передач. Кроме того, вместе с клубом Маркус стал чемпионом Испании.

Действующий контракт Рашфорда с «Манчестер Юнайтед» рассчитан до июня 2028 года.