16 июня американский Ист Рутерфорд примет матч группы I чемпионата мира между сборными Франции и Сенегала. Старт игры в 22:00 мск. О том, где и как посмотреть игру, далее в этом небольшом анонсе.

Франция — фаворит группы и один из претендентов на титул. Команде Дидье Дешама дают высокие шансы на успех. Она же не зря занимает 3-е место в рейтинге ФИФА. накануне «Ле Бле» обыграли Северную Ирландию 3:1 в товарищеском поединке. В 5 последних играх французы также выиграли у Бразилии и Колумбии, но при этом проиграли Кот-д'Ивуару.

Сенегал — в список фаворитом турнира не входит, но недооценивать силу «Львов Терангов» явно не стоит. Команда вполне способна доставить сопернику проблем. Напомним, что коллектив во главе с Садио Мане заработал серебро на Кубке Африканский наций, а на прошлом ЧМ преодолел группу и вышел в 1/8 финала.

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 2.12.

Котировки букмекеров: 1.48 — победа сборной Франции, 4.50 — ничья, 7.40 — победа сборной Сенегала.

Прогноз ИИ: результат будет за Францией, она выиграет 1:0.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча Франция — Сенегал смотрите на LiveCup.Run.

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