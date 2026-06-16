Капитан «Зенита» и игрок сборной Бразилии Дуглас Сантос считает, что когда звёздный нападающий «Селесао» Неймар вернётся в строй после травмы, то он усилит состав.

Дуглас Сантос globallookpress.com

«Надеемся, что Неймар будет готов на 100 %, мы молимся об этом. Если Неймар будет готов, он очень нам поможет. Он кумир для меня и для всех игроков сборной. Мы видели, как он творил историю и в сборной, и в клубах. Надеемся, что Ней вернётся как можно скорее.

Сборная Гаити — команда, которая в первом матче продемонстрировала физическую силу. Они очень хорошо сыграли против шотландцев, поэтому нам нужно действовать намного лучше, чем против команды Марокко», — цитирует Сантоса ESPN.

В первом матче на ЧМ‑2026 Дуглас Сантос отыграл 90 минут за Бразилию против Марокко (1:1), а Неймар пропустил игру из‑за травмы. Вряд ли он успеет восстановиться и к следующей встрече против Гаити (19 июня).