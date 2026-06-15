В матче первого тура группового этапа ЧМ-2026 сборные Нидерландов и Японии сыграли вничью 2:2.
Первая половина встречи завершилась без голов, а вот на 51-й минуте Вирджил ван Дейк вывел голландцев вперед. Уже спустя 6 минут Кейто Накамура вновь сделал счет равным.
На 64-й минуте благодаря голу Кристенсио Саммервилла сборная Нидерландов вновь повела в счете, но удержать победу не получилось. На 89-й минуте Даити Камада принес японцам ничью.
Таким образом, в активе Нидерландов и Японии теперь по одному очку. Голландцы в следующем матче 20 июня сыграют со Швецией, а Япония 21 июня сразится с Тунисом.