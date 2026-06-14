В группе F чемпионата мира состоится матч между сборными Нидерландов и Японии. Он запланирован на 14 июня 23:00 мск. Где и как смотреть игру, расскажем в этом анонсе.

Нидерланды накануне обыграли команду Узбекистана 2:1, тем самым отыгравшись за поражение от Алжира (0:1). Команда Рональда Кумана преодолела квалификацию без единого поражения и сегодня надеется продолжить эту серию.

«Самураи» вполне способны эти планы соперника нарушить. Позади у Японии 6 побед подряд, в том числе над сборными Бразилии и Англии. Кто знает, может японцы смогут удивить и Нидерланды. Хотя до этого им побеждать не удавалось.

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 1.80. Кроме того, на сайте есть ставка за 2.10 на тотал поединка.

Коэффициенты букмекеров: 2.10 — победа Нидерландов, 3.50 — ничья, 3.85 — победа Японии.

По прогнозу ИИ, матч выиграет сборная Японии, счет составит 1:0 в ее пользу.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча Нидерланды — Япония и стартовые составы команд смотрите на сайте LiveCup.Run.

А прямо здесь , на LiveSport.Ru, вы можете следить за ходом матча Нидерланды — Япония в подробном онлайн-репортаже.