Главный тренер сборной Японии Хадзимэ Мориясу рассказал о настрое национальной команды на предстоящий матч 1-го тура группового этапа ЧМ-2026 против сборной Нидерландов.

Хадзимэ Мориясу — главный тренер сборной Японии globallookpress.com

«На протяжении всего чемпионата мира в Катаре и на этом чемпионате, основой нашей игры всегда была тактика команды. Перед этим турниром мы работали над усовершенствованием нашей игровой модели.

Наши тренеры работали как над атакующей, так и над оборонительной моделями. В рамках моделей игроки выбирают, как играть в зависимости от ситуации, а в индивидуальных противостояниях по ходу игры они контактируют между собой и остаются единым целым. Именно в этом, я считаю, мы выросли как команда перед чемпионатом мира.

Настойчивость можно понимать по-разному, но как только мы, японцы, ставим перед собой цель, мы проявляем усердие и показываем силу двигаться вперёд. По футбольной терминологии, продолжаем упорно работать от первого до последнего свистка. Независимо от того, как идёт матч, игроки и болельщики, поддерживающие нас на трибунах, могут продолжать бороться до самого конца.

Сейчас мы боремся за будущее — за победу на чемпионате мира — и мы передаем эстафету через нашу историю. Я считаю, что в этом и заключается настоящая сила японцев», — приводит слова Мориясу официальный сайт ФИФА.

Матч между сборными Японии и Нидерландов состоится сегодня, 14-го июня в 23:00 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке.