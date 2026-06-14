Сборная Шотландии одержала победу над командой Гаити (1:0) в матче 1-го тура группового этапа Чемпионата мира по футболу-2026.

Гаити — Шотландия globallookpress.com

Единственный гол был забит на 29-й минуте. Гэннон-Доук вошёл в штрафную гаитян с правого фланга и прострелил низом — Пласид сложился и отразил мяч в сторону. Джон Макгинн подобрал отскок и пробил — мяч после рикошета влетел в ворота Гаити.

Сборная Шотландии с 3 очками возглавила группу С. У сборных Бразилии и Марокко по 1 очку, гаитяне замыкают квартет — 0 баллов.

Во втором туре марокканцы встретятся с Шотландией, а сборная Бразилии проэкзаменует команду Гаити. Оба матча пройдут 20 июня.