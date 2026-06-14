Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте назвал трех футболистов национальной команды, которые не выйдут в стартовом составе на матч 1-го тура группового этапа ЧМ-2026 против Кабо-Верде.

Ламин Ямаль globallookpress.com

«Все готовы сыграть, но троих из них — Виктора (Муньоса), Нико (Уильямса) и Ламина Ямаля — не будет в стартовом составе. Посмотрим, как будет складываться матч», — сказал де ла Фуэнте Marca.

Ранее сообщалось о том, что Ямаль продолжает восстанавливаться после травмы.

Матч между сборными Испании и Кабо-Верде состоится сегодня, 15-го июня в 19:00 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке.