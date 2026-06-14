14 июня в 07:00 мск стартует поединок 1-го тура ЧМ-2026 группы D, в котором встретятся сборные Австралии и Турции. Расскажем, где и как смотреть этот матч.

Обе команды перед матчем находятся в разной форме. Австралия накануне сыграла вничью со Швейцарией и проиграла Мексике. Турция имеет 4 победы подряд. В ее активе успешные матчи против Румынии, Косова, Северной Македонии и Венесуэлы.

Турция не зря считается фаворитом. Она очень хорошо показала себя в квалификации, проиграв лишь один раз Испании. Сейчас беспроигрышная серия команды составляет 8 поединков. Сможет ли она ее продлить и выйти в лидеры своего квартета?

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 2.20.

Букмекеры дали такие котировки: 5.40 — победит Австралия, 3.85 — ничья, 1.70 — победит Турция.

Прогноз ИИ: победителем матча будет Турция, она выиграет 1:0.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча Австралия — Турция смотрите на LiveCup.Run.

А прямо здесь , на LiveSport.Ru, вы можете следить за ходом матча Австралия — Турция в подробном онлайн-репортаже.