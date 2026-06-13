Матч первого тура чемпионата мира между сборными США и Парагвая состоится 13 июня в 04:00 мск. Далее расскажем, где можно узнать стартовые составы и посмотреть игру.

Сборной США очень важно стартовать сегодня с победы. Американцы сыграют в домашних стенах, так что мотивация у команды Маурисио Почеттино огромная. При этом она проиграла в 3 из 4 последних матчей перед стартом турнира.

Парагвай заслужил последнюю прямую путевку на мундиаль в южноамериканском отборе. До этого «гуарани» пропустили три чемпионата мира подряд, так что они настроены совершить громкое возвращение. При этом команда проиграла в трех последних матчах против американцев. Удастся ли сегодня парагвайцам дать бой сопернику?

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 2.00.

Коэффициенты букмекеров: 2.12 — победа сборной США, 3.25 — ничья, 3.95 — победа сборной Парагвая.

Искусственный интеллект сделал ставку на крупную победу сборной США со счетом 3:0.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча США — Парагвай и стартовые составы команд смотрите на LiveCup.Run.

А прямо здесь , на LiveSport.Ru, вы можете следить за ходом матча США — Парагвай в подробном онлайн-репортаже.