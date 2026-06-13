Главный тренер сборной Гаити Себастьен Минье поделился ожиданиями от матча против Шотландии в рамках первого тура группы С чемпионата мира-2026.

Себастьен Минье globallookpress.com

«Если хочешь выигрывать матчи, нужно забивать голы, независимо от того, кто твой соперник. Уровень соперников заставляет нас играть лучше. Нам придется поднапрячься, но суть остается прежней. Если мы хотим добиться исторической победы на чемпионате мира, а затем выйти из группы, нам придётся забивать голы, независимо от соперника», — приводит слова Минье пресс-служба ФИФА.

Матч между командами состоится в ночь на 14 июня в на стадионе «Джиллетт» в Фоксборо. Начало — в 04:00 по Москве.