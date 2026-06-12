Стали известны стартовые составы сборных Канады и Боснии и Герцеговины на матч первого тура группы B ЧМ-2026.

Сборная Канады по футболу globallookpress.com

Канада: Крепо, Ларьи, Джонстон, Корнелиус, Де Фужероль, Эуштакиу, Коне, Бьюкенен, Миллар, Дэвид, Олувасейи.

Босния и Герцеговина: Василь, Дедич, Катич, Мухаремович, Колашинац, Тахирович, Башич, Мемич, Байрактаревич, Демирович, Лукич.

Матч начнется в 22:00 по Москве на стадионе «Би-Эм-О Филд» в Торонто. С прогнозом на эту встречу вы можете ознакомиться по ссылке.

LiveSport.Ru будет вести онлайн-трансляцию встречи, к которой вы можете присоединиться за полчаса до начала игры.