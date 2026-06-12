Знаменитый в прошлом боснийский полузащитник Элвер Рахимич считает, что в матче первого тура против Канады на чемпионате мира его сборная выступит фаворитом.

Элвер Рахимич globallookpress.com

«Для Канады плюс, что она — хозяйка турнира, будет много своих болельщиков. Это может повлиять на игру и результат. Но мне кажется, что Боснии и Герцеговине по силам обыграть Канаду. Тренер Сергей Барбазес собрал сильную сборную.

В ней есть молодые и талантливые игроки, как Тарик Мухаремович из "Сассуоло" и Керим Алайбегович из "Зальцбурга", так и опытные — Эдин Джеко и Сеяд Калошинац. Группа у Боснии и Герцеговины не очень сильная, поэтому есть все шансы выйти в плей‑офф. Для команды это первоочередная задача на данном турнире», — сказал Рахимич «СЭ».

Игра состоится в канадском Торонто 12 июня в 22:00 (мск).