12 июня в 05:00 мск состоится второй матч 1-го тура чемпионата мира, в котором сыграют сборные Южной Кореи и Чехии. О том, где смотреть поединок и как именно, в нашем анонсе.

Это второй матч группы А, в которой также выступают Мексика и ЮАР. Напомним, что Южная Корея не имела особых проблем с выходом на мундиаль, а вот Чехии пришлось постараться. Команда в плей-офф одолела Ирландию и Данию, причем в обоих случаях дело дошло до серии пенальти.

По итогу чехи набрали серию из шести побед, тогда как южнокорейские футболисты могут похвастаться лишь двумя победами подряд.

Команды встретятся спустя 10 лет и впервые в рамках официального турнира. До этого соперники провели три товарищеских поединка.

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 2.99.

Котировки букмекеров: 2.70 — победа Южной Кореи, 3.10 — ничья, 2.85 — победа Чехии.

Прогноз ИИ: со счетом 1:0 победит сборная Чехии Южной Кореи.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча Южная Корея — Чехия смотрите на LiveCup.Run.

А прямо здесь , на LiveSport.Ru, вы можете следить за ходом матча Южная Корея — Чехия в подробном онлайн-репортаже.