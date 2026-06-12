Левый защитник «Баварии» и сборной Канады Альфонсо Дэйвис пропустит игру первого тура на чемпионате мира 2026 года против Боснии и Герцеговины.

Альфонсо Дэйвис globallookpress.com

«Вчера мы сделали Дэйвису МРТ. Результаты показали очень хорошие признаки того, что он невероятно хорошо восстанавливается, почти полностью готов. Готовимся к постепенному увеличению нагрузки. Думаю, что он, как и всегда, демонстрирует очень хорошую способность восстанавливаться после мышечных травм. Очень надеемся, что в ближайшие дни сможем ускорить процесс и дать ему шанс вскоре внести свой вклад в нашу работу», — цитирует The Athletic слова главного тренера Джесси Марша на предматчевой пресс‑конференции.

Канада стартует на мундиале 12 июня в 22:00 (мск) матчем со сборной Боснии и Герцеговины. Для неё это домашний турнир.