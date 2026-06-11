Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев высказался о назначении Дмитрия Игдисамова на пост главного тренера армейцев.

Валерий Газзаев
Валерий Газзаев globallookpress.com

«Я абсолютно приветствую, что ЦСКА сделал ставку на своего воспитанника. Считаю, что эти традиции надо сохранять. Игдисамов работал в системе армейцев. Он занимался детско-юношеским футболом, а сейчас ему доверили стать главным тренером. Да, нет опыта, но я считаю, что всё будет зависеть от него. ЦСКА — клуб с большими амбициями, традициями и задачами.

Безусловно, будет стоять задача добиться хорошего качества футбола и самых высоких результатов. Я поддерживаю решение руководства ЦСКА, которое назначило Игдисамова. Вы же понимаете, что любой тренер будет хорошим, если добьётся результата. В обратном случае тренера увольняют. У Игдисамова есть все возможности, чтобы показать свои тренерские амбиции, потому что ЦСКА — один из ведущих клубов РПЛ», — сказал Газзаев Чемпионату.

Напомним, что ЦСКА подписал контракт с Игдисамовым до лета 2028-го года с опцией автоматического продления соглашения еще на 2 сезона.