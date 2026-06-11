Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев высказался о назначении Дмитрия Игдисамова на пост главного тренера армейцев.

Валерий Газзаев globallookpress.com

«Я абсолютно приветствую, что ЦСКА сделал ставку на своего воспитанника. Считаю, что эти традиции надо сохранять. Игдисамов работал в системе армейцев. Он занимался детско-юношеским футболом, а сейчас ему доверили стать главным тренером. Да, нет опыта, но я считаю, что всё будет зависеть от него. ЦСКА — клуб с большими амбициями, традициями и задачами.

Безусловно, будет стоять задача добиться хорошего качества футбола и самых высоких результатов. Я поддерживаю решение руководства ЦСКА, которое назначило Игдисамова. Вы же понимаете, что любой тренер будет хорошим, если добьётся результата. В обратном случае тренера увольняют. У Игдисамова есть все возможности, чтобы показать свои тренерские амбиции, потому что ЦСКА — один из ведущих клубов РПЛ», — сказал Газзаев Чемпионату.

Напомним, что ЦСКА подписал контракт с Игдисамовым до лета 2028-го года с опцией автоматического продления соглашения еще на 2 сезона.