ЦСКА назначил Дмитрия Игдисамова на пост главного тренера. Об этом сообщает пресс-служба армейского клуба.

Стало известно, что ЦСКА подписал контракт с Игдисамовым на два года с опцией автоматического продления соглашения еще на 2 сезона.

«Дмитрий Игоревич прекрасно знаком армейским болельщикам по успешной работе в структуре Академии ПФК ЦСКА с 2019 года. В 2024 году молодёжная команда ЦСКА под руководством Игдисамова стала чемпионом МФЛ, а в 2025-м завоевала серебряные медали.

Уже сейчас воспитанники Дмитрия Игоревича составляют костяк основной команды. Желаем Дмитрию Игдисамову новых побед вместе с ПФК ЦСКА!» — говорится в сообщении пресс-службы ЦСКА в телеграм-канале.

По итогам минувшего сезона РПЛ армейцы заняли 5-е место в таблице с 51-м очком в активе.