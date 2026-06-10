Лионель Месси установил новый рекорд, забив гол в составе сборной Аргентины в возрасте 38 лет и 350 дней. Это сделало его самым возрастным игроком, забивавшим за национальную команду.

Лионель Месси globallookpress.com

Нападающий «Интер Майами» поразил ворота сборной Исландии в товарищеском матче (3:0), реализовав пенальти на 72-й минуте. Этот гол стал для Месси 117-м за сборную Аргентины.

Ранее рекорд по возрасту среди игроков сборной Аргентины принадлежал Анхелю Лабруне из «Ривер Плейт», который забил в июле 1957 года в возрасте 38 лет и 282 дней.