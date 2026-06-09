Вирджил ван Дейк, защитник «Ливерпуля» и сборной Нидерландов, установил рекорд сезона по игровому времени среди футболистов топ-5 европейских лиг.

Вирджил ван Дейк globallookpress.com

Согласно данным Opta, с июня 2025 года ван Дейк провел на поле 5841 минуту как в клубе, так и за национальную сборную. За прошедший год он пропустил всего 279 минут в различных турнирах, из которых 90 минут — за сборную Нидерландов и 189 — за «Ливерпуль».

На предстоящем чемпионате мира сборная Нидерландов сыграет против Японии (14 июня), Швеции (20 июня) и Туниса (26 июня).