Исполняющий обязанности главного тренера сборной Тринидада и Тобаго Дерек Кинг высказался о предстоящем матче против сборной России.

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«Для нас это будет очень серьезная игра. Россия — действительно сильный соперник. В сентябре у нас будут большие домашние игры, так что матч с Россией — отличная подготовка для нас.

Кого отмечу из россиян? Анализировали игру, отметили, что нападающие играют очень хорошо. Будет тяжело, надеемся за счет дисциплины и тактики провести игру достойно», — цитирует Кинга «Матч ТВ».

Матч Россия — Тринидад и Тобаго состоится во вторник, 9 апреля, в Калининграде. Начало игры — в 20:00 мск.