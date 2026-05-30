30 мая на «Пушкаш-Арене» в Будапеште состоится финал Лиги чемпионов, в котором сыграют ПСЖ и «Арсенал». Начало игры в 19:00 мск.

Второй сезон подряд команды встречаются в плей-офф Лиги чемпионов. В прошлом сезоне ПСЖ и «Арсенал» сошлись в полуфинале и «парижане» без особого труда разобрались с «канонирами», выиграв оба поединка (2:1, 1:0). Сегодня команда Микеля Артеты предстанет перед соперником в ином статусе — статусе чемпиона Англии, которого в клубе ждали очень долго.

Напомним, что в полуфинале ПСЖ прошел «Баварию». В первом поединке французы выиграли 5:4, а во втором сыграли вничью 1:1. «Арсенал» в скучном противостоянии с «Атлетико» переиграл соперника с общим счетом 2:1.

Стоит напомнить, что ПСЖ является действующим победителем Лиги чемпионов. «Арсенал» же ни разу в своей истории ЛЧ не выигрывал.

Котировки букмекеров: 2.40 — победа ПСЖ, 3.30 — ничья, 3.20 — победа «Арсенала», 1.70 — победа в финале ПСЖ, 2.20 — победа в финале «Арсенала».

Искусственный интеллект предсказал победу ПСЖ со счетом 2:1.

