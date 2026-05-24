Стали известны стартовые составы «Тоттенхэма» и «Эвертона» на матч заключительного 38-го тура АПЛ.

Ришарлисон — нападающий «Тоттенхэма» globallookpress.com

«Тоттенхэм»: Кински, Спенс, ван де Вен, Дансо, Удоджи, Порро, Пальинья, Галлахер, Бентанкур, Тель, Ришарлисон.

«Эвертон»: Пикфорд, О`Брайен, Тарковски, Кин, Миколенко, Айрогбунам, Гарнер, Рёль, Дьюсбери-Холл, Ндиайе, Барри.

Матч между этими командами состоится сегодня, 24-го мая в 18:00 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке.

Перед заключительным туром «Тоттенхэм» занимает 17-е место в таблице с 38-ю очками в активе, опережая зону вылета на 2 балла. «Эвертон» — на 12-й строчке (49).