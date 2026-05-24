Защитник лондонского «Челси» Леви Колвилл может стать целью «Ливерпуля» в летнее трансферное окно, сообщает Football Insider.

По информации источника, мерсисайдский клуб заинтересован в подписании 23-летнего английского футболиста и следит за ним ещё со времён работы Юргена Клоппа. Контракт Колвилла с «Челси» действует до июня 2029 года, а его трансферная стоимость оценивается примерно в 50 миллионов евро.

При этом в текущем сезоне защитник провёл в чемпионате Англии всего два матча и не попал в заявку сборной Англии на предстоящий чемпионат мира.