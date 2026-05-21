Главный тренер ПСЖ Луис Энрике высоко оценил работу наставника «Манчестер Сити» Хосепа Гвардиола.

«Я хотел бы видеть Пепа на высшем уровне ещё много лет, потому что он — образец для подражания, потому что для меня он — лучший тренер всех времён.

Не из-за количества трофеев, а из-за того, какие идеи он транслирует, как он это делает, как Пеп изменил игру, как он осмелился смещать центральных защитников или крайних защитников в центр поля.

Однажды Гвардиола выдвинет своих центральных защитников вперёд, и все начнут ему подражать. Очень немногие обладают такой способностью. Только избранные, и в этом он — номер один», — сказал Энрике в интервью Movistar.

