Хосеп Гвардиола отдохнёт сезон после ухода из «Манчестер Сити», а затем станет рассматривать предложение со стороны различных сборных, информирует известный журналист Серхио Гонсалес.

По данным источника, 55‑летний специалист намерен сделать паузу в карьере и хорошо отдохнуть, а потом готов вернуться в тренерскую профессию, но не станет работать с клубами. При этом Гвардиола не против возглавить элитную сборную.

Сегодня, 19 мая, стало известно о том, что наиболее вероятным претендентом на место главного тренера «Ман Сити» является Энцо Мареска, который был помощником Гвардиолы в стане «горожан», а его последним клубом был «Челси».