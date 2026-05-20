Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Каземиро близок к переходу в «Интер Майами». Об этом сообщает журналист Бен Джейкобс.

Стало известно, что бразилец уже согласовал почти все детали с «Интер Майами». Каземиро дал понять остальным клубам, что хочет продолжить карьеру именно во Флориде в одной команде с Лионелем Месси.

Руководство «Интер Майами» надеется на то, что получится заключить сделку по всем правилам чемпионата США.

Действующий контракт Каземиро с «Манчестер Юнайтед» рассчитан до лета этого года. В нынешнем сезоне бразилец провел за «красных дьяволов» 34 матча в рамках АПЛ, забил 9 голов и сделал 2 голевые передачи.