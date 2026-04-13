Министерство спорта России представило инициативу по ужесточению лимита на легионеров в Российской Премьер-Лиге (РПЛ).

Согласно предложенным изменениям, с сезона 2026/2027 в составах команд РПЛ будет разрешено включать не более 12 иностранных игроков, а на поле одновременно могут находиться не более 7 легионеров.

В настоящее время клубы РПЛ имеют возможность заявить 13 легионеров и выпускать на поле до 8 иностранных футболистов. Ранее обсуждалось, что к сезону 2028/2029 планируется дальнейшее сокращение лимита: до 10 легионеров в заявке и до 5 на поле.