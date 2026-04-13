Наставник «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о предстоящем матче с лондонским «Арсеналом» в АПЛ. Встреча состоится 19 апреля.

Хосеп Гвардиола globallookpress.com

«Нам предстоит сыграть с командой, которая в 49 матчах проиграла лишь несколько раз, а в Лиге чемпионов и вовсе ни разу. В финале Кубка лиги "Сити" вообще не был фаворитом. В этой стране не нашлось бы никого, кто был бы готов поставить хотя бы £ 1 на то, что мы окажемся гораздо сильнее. Возможно, сейчас всё иначе.

Уважаю "Арсенал", учитывая, как они играют на протяжении последних лет. Знаю их тренера, футболистов, уровень их мастерства, а также то, как они продолжают бороться в самых разных ситуациях. Нам предстоит усердно поработать — есть определённые тактические вопросы, возможно, мы что-то изменим.

Сейчас "Арсенал" — это лучшая команда страны и Европы. Победить эту команду один раз — уже непростая задача, только представьте, каково это сделать дважды за несколько недель. Нам нужно отдохнуть», — цитирует специалиста ВВС.