Российский специалист Александр Тарханов отметил, что «Спартак» стал лучше играть после назначения нового главного тренера Хуана Карлоса Карседо.

В 24-м туре РПЛ красно-белые в гостях сыграют против «Ростова». Стартовый свисток прозвучит в 16:30 мск.

«Самоотдача будет сумасшедшая. "Спартак" может сыграть, а может и не сыграть… При Карседо они стали играть более стабильно.

Но "Ростов" даст бой. Они у себя дома дают бой любой команде», — сказал Тарханов «Матч ТВ».

Спартаковцы набрали 41 очко и идут шестыми в таблице. У ростовчан 25 баллов и 10-я строчка.