Главный тренер «Челси» Лиам Росеньор высказался о работе с командой после своего прихода в январе этого года.

«Впервые с тех пор, как я здесь, у меня было два полноценных тренировочных дня подряд.

Я не думаю, что даже волшебник может заставить команду выглядеть так, как я хочу, за то время, которое у меня было.

Любой тренер, который приходит в январе, проводит 20 игр за 10 недель. Вы пытаетесь познакомиться с игроками, оценить ситуацию. Это сложно для любого. Для меня важно использовать время как можно лучше.

Я знаю, какой я хочу видеть команду. Это может занять время, но не в ущерб достижению краткосрочных целей», — сказал Росеньор BBC.

«Челси» располагается на 6-й позиции в таблице АПЛ с 48-ю очками в активе после 31-го тура.