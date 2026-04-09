«Кристал Пэлас» под руководством Гласнера исповедует железное правило: первая игра — не проиграть. В стыковом раунде с «Зриньски» — ничья 1:1, в 1/8 финала с АЕКом — 0:0, и оба противостояния решались дома. Вероятнее всего, лондонцы снова сделают ставку на компактность, низкий темп и минимум риска. «Фиорентина» же на выезде превращается в хищника: пять гостевых побед за полтора месяца при общей разнице мячей, которая говорит о стабильной атаке (в среднем 2 гола за последние пять матчей) и надёжной обороне (0,8 пропущенных).

Ход матча 20 сек. 20 секунд

1 минута

2 минуты

3 минуты

Отключить автообновление

46' Начался второй тайм!

45+3' Первый тайм окончен! С ощутимым преимуществом играют англичане и вполне заслуженно ведут в счёте. «Фиалки» за тайм ничего опасного у ворот «орлов» создать не смогли, надо им что-то менять в игре, иначе интрига в противостоянии может закончиться уже в первом матче.

45' Три минуты добавил арбитр к первому тайму.

44' Камада навес со штрафного, но де Хеа уверенно сыграл на выходе и забрал себе мяч.

43' Додо на фланге опасно сфолил на Гессане и вполне мог получить второй «горчичник», но пожалел его Румшас.

42' Уортон подал от правого угла на дальнюю штангу, где выиграл верх Лакруа, но пробить не удалось, мяч улетел за пределы поля.

Статистика матча 4 Удары в створ 0 5 Удары мимо 2 52 Владение мячом 48 2 Угловые удары 0 1 Офсайды 1 7 Фолы 5

39' Неожиданно к атаке подключился центральный защитник хозяев Канво, добрался до штрафной и пробил в створ, но де Хеа в падении мяч поймал.

38' Уортон справа подал от угла поля, но первым на мяче оказался Давид де Хеа.

37' Подхватил мяч у правого края штрафной и выполнил прострел, но его заблокировали — угловой.

36' Пикколи справа вошёл в штрафную, вдоль лицевой прорывался к воротам, дважды упал, но фола арбитр не увидел.

34' И после паузы вынесен вердикт — гол забит правильно!

33' VAR подключается, чтобы выяснить был ли офсайд в моменте со взятием ворот.

32' Гооооол!!! 2:0. Камада забросил мяч по центру в штрафную, в падении Муньос скинул мяч во вратарскую в адрес Матета, с ударом которого чудесным образом справился де Хеа, но с добивания Тайрик Митчелл не промахнулся.

30' Прошла очередная подача в штрафную с правого фланга, летел замыкать Гессан, но немного не дотянулся.

27' Продолжают с ощутимым преимуществом играть хозяева поля.

25' Гудмундссон от левого угла штрафной крутил мяч в дальний верхний угол, но послал мяч сильно мимо створа ворот.

24' Гоооол!! 1:0. Де Хеа завалился в правый угол, а Жан-Филипп Матета покатил мяч по центру.

23' Пробивать с 11 метров будет матета.

23' Проверка эпизода окончена и пенальти подтверждён.

21' Додо наказан жёлтой карточкой за этот фол.

21' Ворвался в штрафную Гессан, который пробил мимо ворот, а сразу после выстрела Додо очень грубо бросился в ноги ивуарийцу, на что и среагировал судья.

21' Пенальти назначает арбитр в ворота итальянцев.

20' Матета скинул мяч в штрафной на Гессана, но ивуариец не смог подстроиться и сфера от него просто отскочила к вратарю.

18' У правого края штрафной головой Муньос скинул мяч в центр на Гессана, который вернул мяч колумбийцу, а тот прострелил обратно на ивуарийцу, Эванн подставил ногу, но мяч пролетел в считанных сантиметрах от левой штанги.

16' Много фолов в начале матча, особенно в центре поля (8).

14' Госенс получил мяч слева на линии штрафной и с хода мощно пробил, но мяч с ноги свалился и пролетел мимо створа.

12' Уортон заработал штрафной в центре поля.

10' После активного начала матча хозяевами, игра немного успокоилась.

07' Ещё одна попытка подачи с правого фланга, на этот раз исполнял Муньос и получилось очень хорошо, на линии вратарской головой пробил Матета, но немного не попал в левый угол ворот.

07' Сарр от правого края штрафной исполнил навес к вратарской, но защитники выбили мяч.

05' Гессанд грубо сфолил, но пока без санкций обходится Донатас Румшас.

03' Фаджоли долго готовил стандарт, но навес в штрафную оказался совсем неудачным, до мяча никто не смог добраться.

02' Уортон нарушил правил вблизи штрафной.

01' матч начался! С центра разыграли гости.

До матча

21:59 Ждём зрелищной и бескомпромиссной игры! Трансляцию для вас проведёт Андрей Герасимов.

21:57 Команды появились на поле, скоро матч начнется!

21:50 Главный судья: Донатас Румшас (Паланга, Литва); Ассистент: Александр Радюш (Литва); Ассистент: Довидас Сужиделис (Литва); Резервный: Манфредас Лукьянчукас (Литва).

21:40 Матч пройдёт на стадионе «Селхерст Парк» (Лондон, Англия), вместимостью 26 309 зрителей.

Стартовые составы команд

Кристал Пэлас: Дин Хендерсон, Крис Ричардс, Максанс Лакруа, Джейди Канво, Адам Уортон, Даити Камада, Тайрик Митчелл, Исмаила Сарр, Эванн Гессан, Даниэль Муньос, Жан-Филипп Матета.

Фиорентина: Давид де Хеа, Марин Понграчич, Лука Раньери, Робин Госенс, Додо, Джованни Фаббьян, Николо Фаджоли, Шер Ндур, Джек Харрисон, Альберт Гудмундссон, Роберто Пикколи.

Кристал Пэлас

Лондонцы впервые в истории участвуют в еврокубках, и этот опыт даётся им через боль. Дерзкий старт сезона быстро испарился: с середины декабря по начало февраля «орлы» не могли победить на протяжении 12 встреч подряд. Падение удалось затормозить до того, как оно стало критическим, — отрыв от зоны вылета в АПЛ составляет 10 очков, так что турнирные задачи внутри страны почти решены. Лига конференций остаётся главной целью. Однако даже скромные соперники в плей-офф доставляли «Пэлас» серьёзные проблемы: ничья и минимальная победа с «Зриньски» (1:1, 2:0), затем два тяжёлых матча с АЕКом из Ларнаки (0:0, 2:1). Перед паузой на сборные команда Оливера Гласнера смотрелась чуть бодрее, чем в январе: в пяти играх — одна победа в основное время над «Тоттенхэмом» (3:1), одна в дополнительном, две нулевые ничьи и поражение от «МЮ». Трёхнедельный отдых должен был пойти на пользу.

Фиорентина

Старт сезона в Серии А превратился для «фиалок» в кошмар: команда рухнула на дно таблицы и застряла там надолго. Точку опоры удалось нащупать только в марте — четыре тура принесли восемь очков, и отрыв от зоны вылета вырос до пяти баллов. В Лиге конференций основной этап «Фиорентина» закончила на 15-й строчке, а в плей-офф проходила через нервотрёпку: после разгрома «Ягеллонии» 3:0 едва не растеряла преимущество в ответной игре (2:4), затем увереннее прошла «Ракув» (2:1, 2:1). Сейчас итальянцы — одна из самых горячих команд турнира: шесть матчей без поражений подряд, четыре победы. Причём выездная форма превратилась в их суперсилу: пять побед в шести последних гостевых встречах, лишь одно поражение — 0:3 от «Удинезе».

Личные встречи

В официальных турнирах «Кристал Пэлас» и «Фиорентина» раньше не пересекались. Это первый случай в истории, когда команды играют друг с другом на еврокубковой стадии.

