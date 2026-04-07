Бывший футболист «Спартака» Эдуард Мор высказался о поражении «Крыльев Советов» в матче 1/2 финала Кубка России Пути регионов против ЦСКА (2:5).

«Самарцы попали под самый настоящий каток. Армейцы сыграли очень хорошо, они показали ту игру, которую от них ждали с самого начала марта», — сказал Мор «Матч ТВ».

По итогам этого противостояния «Крылья Советов» завершили свое выступление в Кубке России. В финале Пути регионов ЦСКА сыграет против победителя пары «Зенит» — «Спартак».

В РПЛ самарская команда занимает 13-е место в таблице с 21-м очком в активе.