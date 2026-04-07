В матче Кубка России Путь регионов самарские «Крылья Советов» потерпели на своём поле разгромное поражение от московского ЦСКА со счётом 5:2.

Главным героем встречи стал аргентинский нападающий Лусиано Гонду, оформивший хет-трик. Он забивал на 5-й, 35-й и 51-й минутах. Также в составе армейцев отличились Иван Обляков на 64-й и Матвей Кисляк на 67-й.

За хозяев забивали Иван Олейников (54-я) и Иван Лепский (84-я). На 82-й минуте Владимир Игнатенко не реализовал 11-метровый.

Дальше ЦСКА сыграет с победителем противостояния «Зенит» — «Спартак».