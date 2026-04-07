Российский тренер Александр Григорян не верит, что «Сочи» сможет сохранить прописку в РПЛ и остаться в элитном дивизионе на следующий сезон.

6 апреля южане в Казани уступили «Рубину» (0:1), потерпев шестое поражение кряду. В активе «Сочи» 9 очков и последнее, 16-е место в таблице.

«Это называется крайняя степень неуверенности в себе. А это для команды приговор.

"Сочи" мог не только отыграться, но и выиграть в этой встрече. Моменты команды создавала, но ничего не смогла реализовать. Когда ты смотришь на результаты и турнирную таблицу, то понимаешь, что это не несчастный случай.

Что делать? Наверное, надо принять эту ситуацию. Просто раскрепоститься и играть до конца», — сказал Григорян в эфире «Матч ТВ».