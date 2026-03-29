29 марта сборные Колумбии и Франции проведут товарищеский поединок. Начало встречи в 23:00 мск.

Обе команды уже провели матчи на мартовских сборах. Колумбийцы проиграли Хорватии 1:2, а французы с тем же результатом одолели Бразилию. Для Колумбии это поражение стало первым за год выступлений. Франция не знает поражений с 5 июня прошлого года, когда проиграла Испании в Лиге наций.

Для Колумбии и Франции поединок носит подготовительный характер к предстоящему чемпионату мира. «Кофейщики» заняли третье место в южноамериканском отборе. «Триколоры» выиграли свою группу D, набрав 5 побед и одну ничью.

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Букмекеры: на победу Колумбии — 4.70, на победу Франции — 1.73, на ничью — 4.20.

Прогноз ИИ: победа сборной Франции со счетом 2:0.

Трансляция матча

