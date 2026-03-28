Экс‑спортивный директор «Спартака» Томаш Амарал сообщил, что с юных лет следил за полузащитником Эсекьелем Барко, который при нём пополнил состав красно‑белых летом 2024 года.

Эсекьель Барко globallookpress.com

«Чтобы наша база по скаутингу была эффективной, важно постоянно следить за игроками из неё. Барко я знал ещё с 16 лет, тогда он играл за "Индепендьенте". Когда пришла его кандидатура, я знал, что у него правильная ментальность, чтобы играть в "Спартаке". Тайминг является важным фактором. Барко перешёл в "Спартак", потому что мы приехали к нему в нужный момент», — сказал Амарал в рамках курса «Спортивный директор» от Talent Scout.

Сейчас 26‑летний аргентинец — лидер «Спартака». В этом сезоне он сыграл 27 матчей за команду, забил в них 5 мячей и отдал 7 голевых передач. Его контракт с красно‑белыми заканчивается летом 2027 года.