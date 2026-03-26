Два ведущих игрока «Зенита» защитник Нино и полузащитник Вендел могут покинуть клуб после окончания сезона.

По данным издания ESPN, питерский клуб готов отпустить их в случае выгодного предложения и реинвестировать вырученные средства в молодых и голодных до футбола южноамериканских игроков.

В текущем сезоне Вендел провёл 21 матч за «Зенит», забил один мяч и отдал 3 голевые передачи. Он играет за команду с 2020 года. На счету Нино — 23 игры, один гол и один ассист. Он присоединился к питерцам в январе 2024‑го.