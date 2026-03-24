Руководство «Челси» не намерено увольнять главного тренера команды Лиама Росеньора, сообщает The Telegraph.

По информации источника, в клубе понимают, что 41-летний англичанин возглавил команду только в начале 2026-го года, поэтому он не может нести единоличную ответственность за ее результаты.

Подчеркивается, что грядущим летом «Челси» планирует усилить состав с целью предоставления Росеньору больше возможностей для влияния на игру.

Наставник тренирует «синих» с 8 января 2026 года. При нем команда провела 19 матчей во всех турнирах, где одержала 10 побед, 7 раз проиграла и дважды сыграла вничью.